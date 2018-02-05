سعود القحطاني: إعلام قطر الإرهابية يروج بشدة لما تسميه بتدويل الحرمين

طلال الضوي(صدى):

قال سعود القحطاني مستشار بالديوان الملكي، إن خلايا عزمي وإعلام الظل للسلطة القطرية الغاشمة تروج بشدة لما تسميه بتدويل الحرمين.

وأضاف القحطاني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، نصيحتي الشخصية كمواطن خليجي لخيال المآته: تراها إشارة من الكبار ومايحتاج جيش يتحرك ولا طيارات تحلق. ٢٠٠ جيب ماتوقف إلا بالوجبه ويعلقونك مع رجولك. ماهو نافعك عزمي ولا غيره.

وتابع : لأنهم لا يواجهون ولا يعيشون إلا بالمؤمرات والخساسة والكذب والانحطاط، يقومون بإنشاء المنظمات الوهمية في الدول البعيدة وإعلام الظل ويدعون لتدويل الحرمين. للإيهام بأن ليس لهم علاقة، وسبق تحذيرهم صراحة وعلى لسان وزير الخارجية أن هذا إعلان حرب، ولاتختبروا صبر الكبار أيها الأقزام.