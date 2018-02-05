اعتماد مواصفة قياسية لـ ” الحجامة ” في المملكة

نايف السالم(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الإثنين، بالتعاون مع المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، اعتمادها المواصفة القياسية الوطنية رقم SFDA.MD 0001:2017 والتي جاءت تحت بعنوان ” الاستخدام والتعامل الأمثل مع أدوات الحجامة ونطاق تطبيقاتها ” .

وجاء الاعتماد بعد عقد عدة اجتماعات بين المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، و الهيئة العامة للغذاء والدواء ممثلة بقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية، لبحث موضوع المواصفات الواجب توفرها في أدوات الحجامة المستخدمة في المملكة، حيث قام الطرفان بعرض مواصفات أدوات الحجامة، وذلك من خلال إعداد المسودة الأولية وعرضها على المختصين لأخذ الرأي والمشورة قبل اعتمادها لتكون أول مواصفة من نوعها لأدوات الحجامة.