كويتي يدهس والد زوجته لوجود خلاف عائلي

خالد الظفيري(صدى):

قام كويتي بدهس والد زوجته، عندما رآه بأحد الشوارع، مؤكدًا أنه كان يدافع عن نفسه، عندما حاول الأخير ضربه بعصا غليظة.

وكشفت مصادر صحفية، أن ” مواطنًا أُسعف إلى مستشفى الجهراء، بعد تعرّضه للدهس، وبفحصه اتضح أنه أصيب بكسور متفرقة، حيث أُخضع للعلاج وسجلت قضية دهس، ذكر فيها المدهوس أن زوج ابنته هو مَنْ قام بدهسه عندما تصادفا في أحد شوارع منطقة الجهراء، وأنهما يرتبطان بخلافات سابقة، وأدلى ببيانات المتهم ” .

وتابع المصدر أن ” رجال الأمن أحالوا القضية إلى رجال مباحث الجهراء، وبالاتصال بالمتهم وجدوا هاتفه مغلقًا، وتم رصده في أحد المخيمات في منطقة الرحية، فانطلق رجال الأمن إليه واقتادوه إلى مكتب بحث وتحرٍّ الجهراء، حيث أفاد بأنه كان ينوي تسليم نفسه يوم الأحد أمس، ولا يرغب في أن يتم احتجازه في (الويك إند)، وأوضح أن الشاكي حاول ضربه بعصا غليظة، وقد حاول تفاديه والابتعاد عنه فدهسه عن غير قصد ” .

وتقرر التحفظ على المتهم لإحالته إلى النيابة العامة، للوقوف على القضية المسجلة بحقّه واتّخاذ الإجراءات القانونية ضده.