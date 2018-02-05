تفاعل ملحوظ من الجماهير مع مبادرة ” ادعم ناديك “
أشاد رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ ، بالتقدم الملحوظ الذي يتضح من قبل المشاركين في دعم نوادي الدوري عبر مبادرة ” ادعم ناديك ” التي انطلقت منذ فترة .
ونشر ” آل الشيخ ” جدولًا يوضح التغيير الذي طرأ إيجابيًا على أعداد المشاركين والمتفاعلين مع المبادرة ، حيث ارتفع المعدل الإجمالي للمشاركين في المبادرة من 139.168 ألف إلى 139.248 ألف مشارك .
وحافظ الهلال على صدارته بفضل جمهوره الداعمين له ، حيث ارتفع معدل المشاركين من 32.16% إلى 32.26% .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 8354 ] نشر منذ 58 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هذا اللي ناقص ادفع لكم عشان راتب لاعب
فوق 300 الف ريال شهريا