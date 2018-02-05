الادعاء البلجيكي يطالب بالسجن 20 عاما لمدبري هجمات باريس

بروكسل(صدى):

طالب الادعاء في بروكسل، اليوم الإثنين، إنزال عقوبة بالسجن لمدة 20 عاما بحق المتهمين بإطلاق النار على رجال للشرطة في مارس 2016، وهم صلاح عبد السلام وشريكه سفيان عياري، وفقًا للعقوبة القصوى التي تنص عليها محكمة الجنح لإطلاق النار على رجال الشرطة.

وقالت ممثلة النيابة الفدرالية كاثلين غروجان، ” لقد كان عناصر الشرطة أمام وضع أشبه بساحة حرب فعلية. إنها معجزة أنه لم يسقط قتلى ” في صفوفهم.

ويستخدم عبد السلام، وهو فرنسي من أصل مغربي، حقه في التزام الصمت منذ اعتقاله قبل عامين، في وقت يقول محققون إن التحقيقات تتقدم بخصوص علاقته في هجمات باريس وبروكسل.

وشهدت بروكسل تفجيرات في 22 مارس 2016، استهدفت محطة مترو ومطار بروكسل الدولي، وذلك بعد يوم من اعتقال عبد السلام، وأدت إلى مقتل 34 شخصا وإصابة نحو 300 آخرين.