جامعة المؤسس تعلن وظائف أكاديمية في كلية الحقوق

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت كلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز توفر وظيفة معيد في تخصص القانون العام طلاب عدد (2)، وفي تخصص القانون الخاص طلاب عدد (2)، للعام الدراسي 1439/1438هـ، حسب الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم حاصلاً على الدرجة الجامعية في تخصص الحقوق من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

– أن لا يقل تقدير المتقدم في البكالوريوس عن جيد جدًا.

– أن يكون المتقدم حسنة السيرة والسلوك.

– أن لا يتجاوز عمر المتقدم عن (30) سنة.

– أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة التوفل، أو STEP أو IELTS .

وأوضحت الكلية أن الطلبات تقدم مصحوبة بالأوراق الثبوتية من وثيقة تخرج وكشف درجات معتمدة وشهادات الدورات والدبلومات التي اجتازها إن وجدت إلى كلية الحقوق، بمبنى رقم (73) لسكرتارية قسمي القانون العام أو الخاص (حسب تخصص المتقدم)، أو على العنوان البريدي ص.ب 80479 – أو على البريد الإلكتروني ([email protected])، علمًا بأن آخر موعد للتقديم في تاريخ 1439/5/29هـ.