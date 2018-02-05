صراع العجائز في ليلة النظرة الشرعية يحسم الجدل بقيادة المرأة وشهر العسل

غادة الفهد(صدى):

أفضت النظرة الشرعية لعروسان غرب العاصمة الرياض إلى نشوب خلاف حاد كاد أن يتطور إلى مشاجرة بين سيدتين؛ وذلك بعد أن اتهمت أم العريس نظيرتها أم العروس باستغلال جمال ابتها للإيقاع الشاب في شروط غير المتفق عليها.

وتعود التفاصيل وفق مصدر مقرب من الشاب لـ ” صدى ” ، إلى أن الفتاة وأثناء النظرة الشرعية ناولت الشاب ورقة تحتوى على شرطين إضافة إلى ما تم الاتفاق عليها؛ وذلك بأن يسمح لها بقيادة السيارة واختيار الدولة التي تقضي فيها شهر العسل وهو ما وفق عليه الشاب بدون تردد أمام نظرات عيون الفتاة.

وأضاف المصدر، أنه عندما غادرت أسرة الشاب وفي أثناء عودتهما لمنزلهم علمت والدته بالشرطين الإضافية وطالبته بالعودة لأسرة الفتاة؛ وطالبت بالهدايا التي قدموها للعروس مما تسبب في تلاسن بين الأمهات بعد اتهام أم العريس باستغلال الفتاة لفرض شروط غير مقبولة لهم.

وبين المصدر إلى أن استغلال الشاب المتيم بالفتاة في فرض شروط لم يتقبلها المجتمع حتى الآن وفرضه كشرط من شروط الزواج غير مقبول لأسرة الشاب على الإطلاق.