تقرير: 30.25 مليون مستخدم لـ ” الإنترنت ” في المملكة

علي القحطاني (صدى):

أفاد تقرير حديث، أن عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة وصل إلى 30.25 مليون شخص، وأن عدد حسابات التواصل الاجتماعي النشطة نحو 25 مليون حساب، أما إجمالي الهواتف النقالة النشطة في مواقع التواصل الاجتماعي نحو 18 مليون جهاز، وارتفع عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة خلال عام 2017 إلى نحو 8 ملايين شخص بارتفاع بنسبة 34%، وارتفع عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المتفاعلين إلى نحو 6 ملايين خلال ذات العام بنسبة 32%.

وبلغ إجمالي حاملي الهواتف الذكية في المملكة نحو 96% ونحو 1% يحملون قارئا إلكترونيا، وما يقارب 22% يحملون تابلت، إلى جانب أن 56% يحملون لاب توب وكمبيوتر، ونحو 83% لديهم تلفزيون، فيما بلغ متوسط الوقت اليومي الذي يستغرقه الأفراد في الإنترنت نحو 6:45 ساعة، و2:34 ساعة في مواقع التواصل الاجتماعي، وبلغ إجمالي الساعات التي تستغرقها المملكة في التلفاز 3:05 ساعات في اليوم.

وكشف التقرير أن 65% يؤمنون بأن التقنيات الجديدة ستوفر فرص كبيرة، و63% يفضلون إكمال مهمة مع التقنيات، و78% يؤمنون أن الخصوصية وحماية البيانات من أهم الأمور في التقنية.

وأظهر التقرير وصول متوسط سرعة الإنترنت في المملكة عبر الاتصالات الثابتة 21.26 ميجا بايت وبلغ متوسط سرعة الإنترنت من الهواتف المحمولة في المملكة 16.22 ميجا بايت، وبين التقرير أن نحو 64% يشاهدون فيديو يوميا على الإنترنت، و26% أسبوعيا، و4% شهريا فيديو واحد عن طريق الإنترنت، و5% لم يسبق لهم مشاهدة الفيديو عن طريق الإنترنت.