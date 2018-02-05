تأجيل قدوم ” بن شرقي ” إلى ظهر غدا

ماجد محمد(صدى):

أجل موعد وصول المغربي أشرف بن شرقي، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى الرياض، لظهر غدا الثلاثاء بدلاً عن وصوله فجر ذات اليوم.

وجاء تأجيل موعد قدوم المحترف المغربي بخيار من اللاعب، إذ تأجيل موعد مغادرته لإنهاء بعض الالتزامات الخاصة به قبل الحضور إلى الرياض.

وتقرر أن ينخرط بن شرقي فور وصوله الرياض في تدريبات الفريق الأزرق، مساء غد على أن ينضم لقائمة معسكر لقاء الديربي أمام النصر مساء بعد غد الخميس ضمن مباريات الـ 21 من الدوري للمحرتفين، كأحد خيارات الأرجنتيني رامون دياز في أول ظهور رسمي للاعب مع فريقه الجديد.

وكان الهلال قد ضم بن شرقي لمدة 3 أعوام ونصف العام قادماً من الوداد المغربي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.