المملكة تتخذ قرارًا بحق أبناء اليمنيين من حاملي تأشيرات الزيارة

فهمي محمد(صدى):

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، إن الحكومة السعودية وافقت بشكل مبدئي، على استمرار السماح لأبناء اليمنيين من حاملي تأشيرات الزيارة وهوية زائر، بالالتحاق بالمدارس السعودية الأهلية على نفقتهم الخاصة.

وأوضح المخلافي في تصريحات صحفية، أن ” الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لاستيعاب الطلاب اليمنيين في المدارس السعودية -وخاصة الحكومية منها- نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن في هذه المرحلة ” .

وأشار إلى أن ” هذه الجهود أثمرت عن موافقة الحكومة السعودية على طلب الحكومة اليمنية، بشأن السماح لأبناء اليمنيين بالالتحاق بالمدارس السعودية الأهلية وعلى نفقتهم الخاصة، إلى أن يتم استكمال دراسة مستوى الطاقة الاستيعابية في المدارس الحكومية، والذي سيتم على أساسه قبولهم فيها ” .