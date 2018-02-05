الجمارك تطلق ضوابط جديدة على إرساليات التبغ ومشتقاته

عادل الحربي(صدى):

أطلقت الجمارك، اليوم الإثنين، إجراءات وضوابط جديدة تتعلق بإرساليات التبغ القادمة للمملكة بقصد العبور عبر أراضيها “ ترانزيت ” .

وتتمثل هذه الضوابط في أن تكون إرسالية “ التبغ ومشتقاته ” داخل حاوية أو برّاد مغلق بأبواب مُجهزة بأقفال يمكن وضع الأختام الجمركية عليها في جمرك الدخول، ويُسجل رقم القفل في البيان الجمركي، مع ملاحظة أن تكون القواعد المعدنية لأقفال الأبواب ومفصلات الأبواب من الجوانب مثبتة بطريقة مُحكمة وغير قابلة للنزع. بالإضافة إلى ضرورة فحص الإرسالية من خلال أنظمة الفحص الإشعاعي.

وكما تضمّنت الضوابط الجديدة ضرورة الحصول على ضمان مالي يُغطي قيمة الإرسالية، إضافةً إلى مبلغ الرسوم الجمركية، ومبلغ الضريبة الانتقائية المفروضة على التبغ ومشتقاته، بالإضافةً إلى ضريبة القيمة المضافة.

ويُمكن قبول الضمان المالي من المخلص الجمركي أو من الناقل أو من أي جهة أُخرى، طالما يُغطي كامل المبلغ المشار إليه في الفقرة السابقة، ولا يتم إعادة الضمان إلا بعد مغادرة الإرسالية أراضي المملكة، ويُستعاض بالضمان في حال عدم مغادرة الإرسالية أراضي المملكة.

وشملت الضوابط الجديدة أيضًا قيام جمرك الخروج بعرض الإرسالية على أنظمة الفحص بالأشعة ومقارنة صور الأشعة بالصور التي تم تسجيلها في جمرك الدخول لضمان عدم الوصول للإرسالية وتبديل محتوياتها أثناء رحلة العبور.