بالفيديو.. كاميرا جديدة تمنع سرقة السيارات

متابعات(صدى):

أطلقت شركة المهندس أندي هودج، أحد مطوري أجهزة ” آي بود ” في آبل سابقًا، جهازا ذكيا به كاميرا لتسجيل الفيديوهات في السيارة لتوثيق الرحلات والحوادث ومنع سرقتها.

ويذكر أن جهاز ” Owl Car Cam ” الجديد مزود بشاشة صغيرة بحجم 2.5 بوصة، تساعد المستخدم على رؤية ما توثقه الكاميرات، بالإضافة إلى كاميرا أمامية ” Full HD ” توثق الرحلة وحركة السيارة، وأخرى خلفية ترصد وتوثق ما يحدث في مقصورة السيارة باستمرار.

ويتفرد الجهاز بقدرته على الاتصال بالإنترنت لحفظ الفيديوهات التي تسجلها كاميراته في سحابة إلكترونية على الشبكة العنكبوتية، فضلا عن إمكانية مراقبة ما يحدث في السيارة على مدار 24 ساعة، عبر تطبيق خاص على الجهاز الذكي.