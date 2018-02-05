بالفيديو.. صنع ” مرسيدس G-Class ” من الثلج ووضع مقاعد ومحرك بها

واشنطن(صدى):

خلال يناير الماضي وفي مدينة ديترويت، أزالت مرسيدس الستار عن G-Class SUV الجديدة مع عرضها نسختها السابقة إلى جانبها على المنصة في مكعب صمغي ضخم، والآن قام عشاق أسطورة الطرق الوعرة في روسيا الوسطى ببناء نسخة مقلدة منها بواسطة 6 طن من الثلج.

جرى هذا في سيبيريا والتي درجة الحرارة فيها تتراوح عادة بين 15 إلى 20 تحت الصفر، وقد قامت ورشة تعديل السيارات المسماة جارازه 54 التي أنشأت G-Class الثلجية بعرضها في فيديو على يوتيوب لذا نحن متأكدون 100% أنها واقعية.

يقول فلاديسلاك باراشينكوف صاحب ورشة جارازه “ هذه سيارة سحرية ” ، وحقيقة كلامه واقعي فالرجل وفريقه قام ببناء إطار لها ونحت كل تفصيلة بها بدقة رهيبة.

الجسد متماسك بشيء مماثل للصمغ، كما أن الثلج متموضع فيه إضاءة LED لتغيير الألوان، وبالإضافة إلى ذلك فالسيارة الثلجية لديها مقود مرسيدس بنز الأصلي وعجلات ومحرك جيب UAZ-469 الذي كان يستخدم بحقبة السوفيت، وأجل.. ذلك يعني أنها تماماً مثل G-Class يمكن لأي أحد قيادتها وحتى الخروج بها على الطرق الوعرة.