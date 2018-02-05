وفاة شخص وإصابة 3 في حادث تصادم بمحايل

أبها(صدى):

توفي شخص وأصيب ثلاثة آخرين أحدهم رجل سبعيني في حالة طارئة ، إثر وقوع حادث تصادم مروري في سحر آل عاصم الواقع بجنوب منطقة محايل .

ووقع حادث التصادم اليوم الإثنين ، بين مركبتين أحدهما من نوع كامري والأخرى من طراز صالون لاندكروزر ، مما أدى إلى تضرر سيارتين آخرتين كانتا بجوار المتصادمتين ، مما نتج عنه انقلاب الصالون .

وفي سياق متصل ، باشر رجال المرور موقع الحادث بقيادة المقدم إبراهيم بن أخمد الألمعي ، وبالتنسيق مع عدد من الجهات المختصة ، حيث تم إخراج المصابين ونقلهم إلى المستشفى بالإضافة إلى المتوفي .