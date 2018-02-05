30 يومًا مهلة الشركات غير المقيمة للتسجيل في القيمة المضافة

حمود العنزي (صدى):

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت غير المقيمة والتي تقوم بممارسة نشاط اقتصادي داخل المملكة بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة، وتعيين ممثل ضريبي لها ليتولى مسئولية الإقرار عن الضريبة المستحقة على الشركة غير المقيمة وكذلك الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المتعلقة بنشاط الشخص غير المقيم وفق متطلبات نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.

وطالبت الهيئة مكاتب المحاسبة القانونية الأعضاء في الهيئة للمحاسبين القانونين ومكاتب المحاماة المعتمدة والمنشآت الأخرى المؤهلة للعمل كممثل ضريبي لمنشأة غير مقيمة في المملكة، بتسجيل الشركات غير المقيمة من خلال موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل وذلك من خلال تعبئة البيانات المطلوبة التي تتضمن معلومات خاصة عن المكتب أو المنشأة وعن الشركة غير المقيمة.

وأكدت الهيئة على أهمية تعيين الشخص الخاضع للضريبة غير المقيم، لممثل ضريبي يحل مكان الشخص غير المقيم في جميع الحقوق والالتزامات، بما في ذلك مسؤولية الاحتفاظ بالفواتير والدفاتر والسجلات المتعلقة بنشاط ذلك الشخص غير المقيم في المملكة.

وأوضحت الهيئة أنه وفقاً لأحكام المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية، يتوجب على كل شخص غير مقيم في المملكة وغير مسجل لدى الهيئة ويكون ملزمًا بسداد الضريبة عن التوريدات التي يقوم بها أو التي يستلمها في المملكة، أن يتقدم إلى الهيئة بطلب تسجيل خلال ثلاثين 30 يوماً من تاريخ أول توريد يكون فيه ملزماً بسداد الضريبة عنه.

وأشارت، إلى أنها ستقوم لاحقاً بالتعاون مع وزارة التجارة والإستثمار وغيرها من الجهات المختصة، بنشر قائمة بأسماء الأشخاص المقيمين المعتمدين والذين يرغبون في العمل كممثلين أو وكلاء للضرائب، للأشخاص والمنشآت غير المقيمين في المملكة و الخاضعين لضريبة القيمة المضافة بعد موافقتها عليهم.