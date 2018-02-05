دي بياجيو يتولى تدريب منتخب إيطاليا

ماجد محمد(صدى):

قال الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الإثنين أن لويجي دي بياجيو مدرب منتخب تحت 21 عاما سيتولى تدريب المنتخب الأول للبلاد بصورة مؤقتة خلال مباراتيه الوديتين المقبلتين في مواجهة إنجلترا والأرجنتين في مارس المقبل.

وسبق للاعب الوسط السابق، دي بياجيو، اللعب للمنتخب الايطالي بصورة منتظمة ما بين عامي 1998 و2002.

وسيلتقي المنتخب الإيطالي مع نظيره الأرجنتيني في مانشستر الانجليزية في 23 مارس، ثم يواجه المنتخب الإنجليزي في إستاد ويمبلي بلندن بعدها بأربعة أيام.