مصر.. إيقاق نجل الفريق ” عنان ” عن العمل وإحالته للتحقيق

القاهرة(صدى):

قررت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية، إيقاف سمير سامي عنان، نجل الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق عن العمل وإحالته إلى التحقيق.

وقال معتز خميس، مدير إدارة الإعلام بالأكاديمية العربية، اليوم الآثنين، إن الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية أصدر قرارا بالتحقيق مع سمير سامي عنان، الموظف بالشئون العربية بالأكاديمية للتحقيق، لقيامه بنشر بعض ‏الأراء والتعليقات – لم يذكرها – على موقع صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى ” تويتر ” .

وأضاف مدير إدارة الإعلام بالأكاديمية العربية، في بيان رسمي، أنه تحت إيقاف نجل ” عنان ” عن العمل، منذ أمس، وإحالته إلى لجنة المسألة وهي أعلى ‏سلطة مسألة وجزاء فى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري – على حد قوله.