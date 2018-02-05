هيئة الرياضة تبدأ شراكتها مع جامعة الأمير سلطان

طلال الغامدي(صدى):

بدأت الهيئة العامة للرياضة شراكتها مع جامعة الأمير سلطان؛ من خلال إعداد برنامج متخصص لقياس وتقييم مبادرات ومشاريع هيئة الرياضة المختلفة التي تم إطلاقها مؤخراً والمشاريع الأخرى القادمة، وذلك من خلال استفادة الهيئة العامة للرياضة ووكالاتها من مركز البحوث والمبادرات الوطنية في جامعة الأمير سلطان.

ويأتي هذا التعاون المشترك بين الهيئة العامة للرياضة وجامعة الأمير سلطان بتوجيه من معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ خلال لقاءه اليوم بمكتبه بالرياض مدير الجامعة الدكتور أحمد بن صالح اليماني ومستشار مدير الجامعة للعلاقات الخارجية والمبادرات الدكتور عبدالله الزامل، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

وسيتم قريباً البدء بصورة أولية ببرنامجين أحدهما يعنى بقياس جماهيرية الأندية وفق معايير ودراسات علمية ميدانية، والثاني دراسة تقييم وقياس مبادرة ادعم ناديك وكل ما تضمنته من جوانب تحفيزية.