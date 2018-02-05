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حملات أمنية ترصد 85 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل بجدة

حملات أمنية ترصد 85 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل بجدة
نايف السالم(صدى):

داهمت قوات الأمن التابعة لشرطة جدة مساء اليوم الإثنين ، سوقًا للخضار بالمحافظة ، على خلفية حملاتها الأمنية المستمرة على السوق ، لرصد مخالفات أنظمة الإقامة والعمل ، بالتنسيق مع الدوريات الأمنية والبحث الجنائي وأمن المهمات والمرور وأمانة المحافظة ومكتب العمل والهلال الأحمر .

وجاءت هذه الحملة بتوجيهات من محافظ جدة صاحب السمو الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز ، وتحت متابعة مدير شرطة مكة المكرمة اللواء عبداللطيف الشثري ، حيث أسفر عنها ضبط 85 مخالفًا لأنظمة العمل والإقامة .

وشددت الشرطة على أنها مستمرة في تعقب المخالفين للأنظمة ، محذرة المواطنين من تشغيل وإيواء المخالفين أو التستر عليهم ، حيث من يفعل ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية لتطبيق الأنظمة بحقه .

 


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