استئناف رحلات الخطوط الإماراتية إلى تونس

أبوظبي(صدى):

أعلن المدير العام للطيران المدني التونسي كمال ميلاد، اليوم الإثنين، استئناف رحلات الخطوط الإماراتية من بلاده وإليها.

وأوضح ميلاد، إنه ” تم الاتفاق بعد إجراء العديد من الاتصالات المباشرة مع الجانب الإماراتي وعلى أعلى مستوى، على استئناف الخطوط الإماراتية رحلاتها الجوية من تونس وإليها يوم 25 مارس ” .

وأكد ميلاد، أن عودة طيران الإمارات، ستتواكب مع بداية الموسم الصيفي، مشيرًا إلى أن ” هذا التأخير يعتبر عاديًّا؛ لأن شركات الطيران تبرمج رحلاتها حسب المواسم والطائرات، ولها التزامات على خطوط أخرى ” ، وأضاف: ” الإشكال انتهى. والخطوط الإماراتية مستعدة للعودة، ونحن كذلك ” .

وكانت وزارة النقل التونسية قد أصدرت، الشهر الماضي، بيانًا أعلنت فيه عن استئناف الخطوط الإماراتية رحلاتها الجوية من تونس وإليها؛ وذلك إثر رفع السلطات الإماراتية المختصة إجراءات المنع التي اتخذتها ضد المواطنات التونسيات.