حساب المواطن يوضح شرط الإقامة

عادل الحربي(صدى):

قال حساب خدمة العملاء في برنامج حساب المواطن ردًا على سؤال من أحد المواطنين حول معيار الإقامة ضمن شروط الأهلية والاستحقاق للدعم، إن المقصود بمعيار الإقامة ألا يكون المستفيد أو أحد تابعيه سجينًا أو مقيمًا إقامة دائمة في أي من مراكز الإيواء أو المراكز العلاجية الحكومية.

وكان حساب المواطن قد أوضح في وقت سابق أنه يمكن تسجيل فاقدي الأهلية في البرنامج وفق عدد من الاشتراطات.

وأضاف حساب المواطن أنه مراعاةً للحالات المختلفة لتركيبات الأسر، يمكن لعائلة السجين، إتمام عملية التسجيل في البرنامج مع إضافة الوثائق التي تثبت الحالة.

وتابع حساب المواطن: أنه يمكن لعائل فاقد الأهلية التسجيل في البرنامج مع إضافة الوثائق التي تثبت الحالة.