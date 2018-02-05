شاهد.. لحظة اقتحام شرطة الرياض وكرًا للاتجار بالبشر

عادل الحربي (صدى):

تمكنت شرطة الرياض في اقتحام وكر، والإطاحة بعصابة تمارس الإتجار بالبشر، وتستغل الأطفال المهربين عبر حدود اليمن في الأعمال المخالفة، وجمع الأموال التي يحصلون عليها من التسول وغيره.

وتبيّن للحملة التي هاجمت إحدى العمائر بالرياض عند الساعة الخامسة فجرًا، وقبل أن يبدأ المتهمون بتوزيعهم على إشارات المرور وأماكن التسوق وغيرها، أن العمارة بالكامل مستخدمة لغرض إيواء الأطفال والنسوة، وبأعداد كبيرة، وجميعهم تم تهريبهم من اليمن، وتكليفهم بالتسول ومسح زجاج المركبات عند إشارات المرور، وفي المواقع التي تشهد تواجدًا كثيفًا من المواطنين والمقيمين.

وحاول عدد من المهربين الهرب من الفرق القابضة، وبطرق طريفة، حيث اختبأ أحدهم داخل حقيبة، فيما كان عدد من الأطفال يغطّون في نوم عميق وقت المداهمة، وينامون في ظروف غير آدمية تحت الأسِّرة، وعلى الأرض.