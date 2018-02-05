لينك آند كو 03 سيدان الصينية الفاخرة تظهر أثناء الاختبارات Lynk & Co

بكين(صدى):

جيلي أطلقت لينك آند كو في 2016 مع 01 كروس أوفر الاختبارية، والتي تستند على المنصة المدمجة المعمارية المستخدمة في فولفو XC40، والآن تخطط العلامة الصينية الفاخرة المملوكة لجيلي طرح مزيد من السيارات بينها SUV رياضية وسيارة رياضية وكذلك سيدان.

تسمى السيارة 03 وليست هذه أول مرة يرصدها المصورون التجسسيون فقد ظهرت سابقاً أثناء اختبارها في أجواء السعودية بفرع الحاج حسين علي رضا بمدينة جدة، والآن يتم اختبارها في أوروبا بالأجواء الباردة.

كما نرى فإن فاخرة لينك آند كو ذات الـ 4 أبواب تحظى بواجهة أمامية مثيرة للاهتمام بمصابيح أمامية مزدوجة وشبك أمامي فريد من نوعه تماماً كما هو الحال عليه بنسختها الاختبارية.

أما في خلفها فيمكننا رؤية شكل المصابيح الخلفية الـ LED حيث أنها بدون تمويهات، وإلى جانب ذلك فالسيارة لديها عجلات إنتاجية.

ستستند 03 سيدان الجديدة على منصة CMA المستخدمة في فولفو S40 مع استمدادها الطاقة من محرك تيربو هايبرد 1.5 لتر، كما أنه محتمل طرح نسخة كهربائية بالكامل لها في المستقبل، وبالنسبة للمقصورة فهي ستكون عالية التقنية مع عدادات قياسات رقمية وشاشة كبيرة لنظام المعلومات والترفيه وجلد ألكانتارا الفاخر مع زخرفات معدنية.

سيتم طرح 01 الـ SUV في السوق الصينية للبيع لأول مرة خلال أسابيع، على أن تصل 02 كوبيه SUV في وقت لاحق من العام الجاري وتصل 03 سيدان خلال 2019 وهو الوقت نفسه المقرر فيه وصول سيارات العلامة الصينية إلى الأسواق العالمية بضمان “ مدى الحياة ” .

هذا وستقوم لينك آند كو ببناء موديلاتها في مقاطعة لوكياو الصين، على أن يشرف على العملية مهندسو إنتاج سيارات فولفو ليشاركوا بمعرفتهم الواسعة بصناعة السيارات الفاخرة.