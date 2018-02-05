بشار الأسد لـ إسرائيل: لن نضع حدودنا تحت سيطرة قوى أخرى

دمشق(صدى):

أرسل الرئيس السوري بشار الأسد رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نهاية الأسبوع الماضي، أكدت أن سوريا لن تسمح بوجود عناصر أجنبية مسلحة على حدودها الجنوبية.

وجاء نص الرسالة كما نشرته مصادر إعلامية : لا أعتزم خوض حرب، بل أريد التركيز حاليًّا على إعادة وحدة سوريا، وإعادة إعمار البلاد من الدمار الذي خلفته الحرب. نحن سوريا دولة ذات سيادة، لن نضع حدودنا تحت إمرة أو سيطرة قوى أخرى غير القوات السورية.

وقالت المصادر إنه لم يتضح ما إذا كانت رسالة الأسد الفريدة من نوعها بمبادرة خاصة منه، أم أنها تأتي استجابةً لطلب من شخصية أو جهة أخرى، لكن الدوائر الرسمية في تل أبيب ترى أن الرسالة جاءت بمبادرة خاصة من الرئيس السوري في محاولة لتهدئة الخواطر؛ نظرًا إلى تعدد التقارير التي ترسخ لنُذُر الحرب بين حزب الله وإسرائيل.