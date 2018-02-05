” حساب المواطن ” : يجب تقديم مستندين لإثبات الاستقلالية

علي القحطاني (صدى):

أوضح حساب المواطن، أنه يجب تقديم مستندين في حالة التسجيل كفرد مستقل وذلك لإثبات الاستقلالية.

وقالت خدمة العملاء في حساب المواطن، اليوم الإثنين، ردًا على سؤال أحد الأشخاص تم الصرف له في الدفعتين السابقتين لكنه تفاجأ بأنه غير مؤهل بالرغم من كونه طالبًا يعيش مستقلًا على مسافة 1600 كم من أسرته أنه يجب تقديم ما يثبت الاستقلالية.

وأشارت خدمة العملاء، إلى أنه لإثبات الاستقلالية لا بد من إرفاق المستند الأول الخاص بالشخص ” إثبات يوضح السكن في الجامعة ” ، والمستند الثاني خاص بالعائلة ” صك ملكية العائلة أو عقد إيجار العائلة أو فاتورة كهرباء العائلة ” ، وفي حال لم تتوفر لديك يتم إضافتك كتابع.