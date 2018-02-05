” تصفية ” تعلن مهلة نهائية لأصحاب المساهمات العقارية

حمود العنزي (صدى):

أعلنت لجنة المساهمات العقارية تصفية، عن مهلة نهائية لأصحاب المساهمات العقارية المتعثرة التالية أسمائهم وتدعوهم للتواصل معها عبر عناوينها المُعلنة في أسرع وقت.

ونشرت ” تصفية ” عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” قائلة : أنها تعلن عن المساهمات التي لم يتم الاستدلال علي أصحابها، أو لم يتجاوب أصحابها علي العناوين المتوفرة لدي اللجنة، وترجو اللجنة تكرم القائمين علي هذه المساهمات أو من لدية معلومات عنهم بالتواصل مع اللجنة.

ونشرت ” تصفية ” أنفوجراف يوضح أصحاب المساهمات العقارية.