شركة علم تعلن وظائف شاغرة للخريجين بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة عِلم المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة ، والمتخصصة بمجال ابتكار الحلول وتطوير الخدمات وتحسين الإجراءات ، مجموعة من الوظائف الشاغرة للخريجين ، من حمَلة الدرجة الجامعية في عدد من التخصصات ، للعمل بفروع الشركة في العاصمة الرياض .

وأشارت الشركة إلى أنّ الوظائف المتاحة وفقًا للتخصصات التالية :

– الموارد البشرية.

– نظم المعلومات.

– علوم الكمبيوتر.

– هندسة البرمجيات.

– الهندسة الصناعية.

– إدارة المعلومات.

– التسويق.

ولفتت الشركة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني التوظيفي ، بدءًا من 4 فبراير الجاري ، وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة ، يرجى الدخول (هنا) .