شركة علم تعلن وظائف شاغرة للخريجين بالرياض
أتاحت شركة عِلم المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة ، والمتخصصة بمجال ابتكار الحلول وتطوير الخدمات وتحسين الإجراءات ، مجموعة من الوظائف الشاغرة للخريجين ، من حمَلة الدرجة الجامعية في عدد من التخصصات ، للعمل بفروع الشركة في العاصمة الرياض .
وأشارت الشركة إلى أنّ الوظائف المتاحة وفقًا للتخصصات التالية :
– الموارد البشرية.
– نظم المعلومات.
– علوم الكمبيوتر.
– هندسة البرمجيات.
– الهندسة الصناعية.
– إدارة المعلومات.
– التسويق.
ولفتت الشركة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني التوظيفي ، بدءًا من 4 فبراير الجاري ، وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة ، يرجى الدخول (هنا) .
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