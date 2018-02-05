” رئيس النادي الأدبي ” بحائل يصدر قرارًا بالموافقة على تشكيل لجنة فيد الثقافية

حائل(صدى):

أصدر الدكتور نايف بن مهيلب المهيلب، رئيس النادي الأدبي بحائل، اليوم الإثنين، قرارًا بالموافقة على تشكيل لجنة فيد الثقافية بمدينة فيد التاريخية.

جاء ذلك برئاسة الأستاذ والأديب عبدالله بن حامد الزماي، وعضوية كل من عبدالله بن سليمان المثيب، وفريح بن خلف المهنا، وبدر بن سعد المثيب، وفهد بن حامد الزماي.

ويتمتع أعضاء لجنة فيد الثقافية، بسير ذاتية مميزة في مجالات الثقافة، والأدب، والشعر، والدراسات الأكاديمية، والسياحة الثقافية، والعلاقات العامة، والإعلام، والخدمات الاجتماعية والتطوعية.