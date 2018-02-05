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” الفوزان ” يفحم مغرد سخر منه عبر تويتر

” الفوزان ” يفحم مغرد سخر منه عبر تويتر
عادل الحربي(صدى):

رد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى الدكتور عبدالله الفوزان ، بطريقة مفحمة على مغرد حاول ان يسخر من تعليقه على أهمية مغادرة الوافدين للمملكة ، واستفادة المواطنين من المليارات التي توجه إليهم .

وقال ” الفوزان ” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، ” سيغادر كثير من الوافدين، وسوف نحفظ مليارات الريالات في الوطن. ولعل أولادنا وبناتنا يستغلون أعمال هذه العمالة، ونزيح عنهم منافسة الوافد وتحكمه بالسوق.. نعم ، سيكون لذلك آثار سلبية. ولكن لكل قرار إيجابيات وسلبيات ” .

وفوجئ رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بتعليق أحد المغردين الذي رد على تغريدته السابقة قائلًا ” لعلك تبدأ بنفسك وتشتغل مكان أحد العمالة ” ، ليرد عليه عضو مجلس الشورى قائلًا ” اشتغلت سواق عند عائلة ، وسواق تاكسي ، ثم صرت بروفيسورًا محل بروفيسور أجنبي.. شفت كيف؟! ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2141 ] نشر منذ 59 دقيقة

بالعكس المغرد رده اخرس الفوزان

[ عدد التعليقات: 6538 ] نشر منذ 34 دقيقة

طير جبته الفوزان يعرف يرد على المغردين اللي مالهم شغلة غير مواقع التواصل

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