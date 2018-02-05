ليبيا: العثور على أسلحة وأجهزة اتصال قطرية لدعم الإرهابيين

طرابلس(صدى):

كشفت القوات المسلحة الليبية في بنغازي الواقعة شمال شرقي البلاد ، عن وجود أجهزة اتصال تحمل أرقامًا وذخائر قطرية ، استخدمها الإرهابيون في معاركهم ضد قوات الجيش قبل تطهير المنطقة .

ووفقًا لوسائل إعلام ليبية ، فإنه تم العثور على أدلة جديدة تثبت دعم الدوحة للإرهابيين في المنطقة ، بعد اكتشاف مصادر عسكرية ليبية لآخر مواقع تنظيم داعش الإرهابي في حي ” أخربيش ” شمالي بنغازي .

وأوضحت مصادر عسكرية ، إنها عثرت على صناديق للأسلحة والذخيرة ، بالإضافة إلى الوثائق المكتوبة وأجهزة الاتصال التي تحمل أرقامًا قطرية وأخرى تابعة لقيادات إرهابية ذات صلة للجماعة المقاتلة التي يتزعمها الإرهابي عبدالحكيم بالحاج .

وحملت هذه الصناديق شعار الهلال الأحمر القطري ، وهو ما يرجح تخصيصها لتهريب الأسلحة ، حيث كانت الدوحة تهرب الذخائر والأسلحة على أنها مساعدات إنسانية .