بالصور.. أمير الشمالية يلتقي عميدة كلية التميز للبنات بعرعر

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه في الإمارة اليوم, عميدة كلية التميز للبنات بعرعر جاكلين هسكنسون, يرافقها الرئيس التنفيذي لشركة اكسفورد كاثي بلاند, وعدد من القيادات في الكلية.

واطلع سموه خلال الاستقبال على أهم مستجدات التدريب في كلية التميز المنبثقة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني, مثمناً الجهود التي يقوم بها منسوبو الكلية بالمنطقة، داعياً إلى مواصلة الجهود من خلال تفعيل التخصصات المهمة التي يحتاجها سوق العمل, متمنياً لهم التوفيق والنجاح.

من جهتها أشارت عميدة كلية التميز للبنات بعرعر, إلى أن الكلية تمنح درجة الدبلوم في اللغة الانجليزية, وتخصصات إدارة الأعمال وإدارة الفعاليات والأنشطة, معربةً عن شكرها وامتنانها لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على إتاحة الفرصة للقائه والاستماع إلى توجيهاته.

