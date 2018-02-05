أمير الشمالية يدشن الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان بالمنطقة

سعيد العجل(صدى):

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، في مكتب سموه في الإمارة اليوم الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان 2018، التي أطلقها مجلس الصحة لدول مجلس التعاون تحت شعار (40% حماية 40% شفاء)، بالتزامن مع اليوم العالمي للسرطان، والذي يصادف الرابع من فبراير من كل عام .

ووجه سموه بإطلاق الحملة كذلك في جميع المحافظات بحضور المحافظين، إلى جانب تفعيلها في المراكز الصحية والمستشفيات بالمنطقة وكذلك في جميع مدارس المنطقة بالتعاون مع المراكز الصحية .

وتأتي هذه الحملة بالتنسيق مع المركز الخليجي لمكافحة السرطان التابع لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون، والاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان، وبتعاون عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والجمعيات الأهلية ذات النفع العام، وذلك بهدف رفع الوعي لدى المواطنين لحماية الصحة العامة ورفع مستوى الوعي بخصوص الكشف المبكر عن السرطان وأهميته في تحسين ورفع فرص العلاج والشفاء، فضلاً عن تفعيل البرامج الوطنية الهادفة لمكافحة السرطان.

جاء ذلك خلال استقبال سموه مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة عبدالله بن ولمان العازمي وعددا من قيادات الصحية في المنطقة .

وأكد العازمي أن شعار الحملة (40% حماية 40% شفاء) يعكس الدلائل العلمية التي تشير إلى أن 40% من أمراض السرطان بالإمكان الوقاية منها من خلال اتباع نمط حياة صحي وعادات تغذية سليمة وصحية إلى جانب ممارسة الرياضة بشكل منتظم والحفاظ على وزن صحي،

وأشار العازمي إلى أن 40% من أنواع السرطانات المختلفة بالإمكان الشفاء منها في حال تم تشخيصها في المراحل المبكرة ” ، معربا عن شكره وتقديره لسمو امير منطقة الحدود الشمالية لرعايتة تدشين هذه الحملة خاصة وأنها تعكس موضوعا حساسا في العالم أجمع .

يذكر أن أنشطة الحملة تتضمن فعاليات توعوية مجتمعية للتوعية والوقاية من السرطان في مجمع عرعر مول من خلال توفير الاستشارات الطبية، وتفعيل الرسائل الإعلامية والتوعوية نشر رسائل توعوية خلال فترة الحملة عن أهمية الكشف المبكر للسرطان وتشجيع الأفراد على اتباع نمط غذائي صحي وممارسة النشاط البدني.