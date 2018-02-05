” المالكي ” : استهدف قاربا مفخخا للحوثيين يهدد الملاحة الدولية

فهمي محمد(صدى):

أكد المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن، العقيد الطيار تركي بن صالح المالكي، استهداف قارب مفخخ لميليشيا الحوثي كان يمثل تهديدا للملاحة الدولية.

وقال ” المالكي ” ، خلال مؤتمر صحفي عقده ” التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ” في الرياض، اليوم الاثنين، إن إيران زودت الحوثيين بأسلحة لاستهداف الملاحة الدولية في مضيق باب المندب.

وأشار المتحدث باسم التحالف العربي، إلى أن الجيش الوطني في اليمن يحقق انتصارات متتالية في الجوف وعلى عدة جبهات، متابعًا أن إعادة الاستقرار للعاصمة المؤقتة عدن تمت باستجابة من كافة الأطراف.

وفي السياق ذاته أعلن سفير المملكة لدى اليمن، محمد آل جابر، عن توقيع اتفاق بين الصندوق للتنمية والحكومة اليمنية لتمويل وتركيب 4 رافعات في الموانئ اليمنية، في إطار خطة العمليات الإنسانية الشاملة من قبل التحالف العربي في اليمن.