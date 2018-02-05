مافيا إيطالية تبيع الترامادول إلى التنظيمات الإرهابية

روما(صدى):

أكد تقرير لشرطة الأموال العامة الإيطالية ، إن عصابة من المافيا في إقليم كالابريا الإيطالي ، تبيع حبوب الترامادول المخدرة إلى تنظيم داعش الإرهابي وجماعة ” بوكو حرام ” النيجيرية .

ووفقًا لتقارير وسائل إعلام إيطالية ، فإن التنظيمات المتطرفة تشتري الحبوب المخدرة من السوق السوداء من شركة إيطالية تدعى ” ندرانغيتا ” .

وكانت الشرطة الإيطالية قد نجحت خلال العام الماضي ، في ضبط حوالي 100 مليون قرص ترامادول تم تهريبها لتنظيم داعش في ليبيا ، بالإضافة إلى تهريب هذه المواد من قبل المافيا إلى مصر وسوريا ، أو بيعها إلى مقاتلي بوكو حرام في نيجيريا .