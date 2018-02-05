أمير منطقة جازان يستقبل مدير عام السجون

تركي السالم(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه في الإمارة اليوم الإثنين، مدير عام السجون اللواء محمد بن علي الأسمري والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة حالياً.

ورحب سمو أمير منطقة جازان في مستهل اللقاء بمدير عام السجون متمنياً له التوفيق في المهام الموكلة إليه خلال الزيارة.

واستمع سموه خلال اللقاء لشرح مفصل عن الخطط المستقبلية للمديرية العامة للسجون بالمنطقة، وما تشمله من برامج توعوية داخل الإصلاحيات والأنشطة الأخرى التي تركز على تأهيل النزلاء وتهيئتهم ليكونوا أفراداً فاعلين ومثمرين في مجتمعهم بعد إطلاق سراحهم وعودتهم للمجتمع.

من جانبه عبر اللواء الأسمري عن سعادته بزيارة منطقة جازان ولقاء سمو أمير المنطقة وما استمع إليه من توجيهات، راجياً العون والتوفيق من الله تعالى للجميع .