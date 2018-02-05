تعرفي على الوقت المناسب لغسل شعر طفلكِ الرضيع

متابعات(صدى):

على الرغم من وجود العديد من الكتب التي تساعد الأم في الاعتناء برضيعها في الفترات الأولى من عمره، إلا أنه لا يوجد ما يكفي من الوقت للأم حتى تقرأ، بالإضافة إلى أنها قد تنسى تعليمات الطبيب أو نصائحه، ومن بين الأمور التي تحير كل أم، هو الوقت المناسب وعدد المرات لغسل شعر رضيعها والاهتمام به.

ويفكر الكبار دائمًا في أنهم بحاجة لغسل شعرهم كل يوم، وقد تظن الأم أن مولودها يحتاج لعناية كثيفة بشعره، ولكن وفقًا لمجلة ” رومبر ” ، تقول الخبيرة كريستي شيرنيك: ” يجب غسل شعر طفلك من مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع أثناء الاستحمام ” .

وأشارت كريستي أيضاً أنه لا حاجة للقلق أو التفاجؤ إذا لاحظتِ ظهور ” قبعة المهد ” (قشر الرأس لدى حديثي الولادة) برأس رضيعك، على الرغم من غسل شعره والاعتناء به كما يلزم، حيث إن التعرض للتغيرات الهرمونية أثناء الحمل التي تنتقل من الأم لمولودها، يمكن أن تحفز الغدد الدهنيّة لدى الطفل.

وتوصي كريستي باستخدام شامبو خالٍ من الروائح ومخصص للأطفال، كما تنصح باتباع طريقة ” حمام اللفافة ” أو ” حمام القماط ” لاستحمام طفلك، وتلك الطريقة تتضمن لف الطفل في بطانية ووضعه في الحوض، وتدعين البطانية تبتل وتبدأي بكشف صدر طفلك وذراعيه، واحدا تلو الآخر وتنظفينه بلطف، وتلك الطريقة مفضلة لأنها تُشعر الطفل بالاحتواء والدفء أيضًا، كما يجب الحرص على غسل شعره كآخر مرحلة في الاستحمام، لأن الأطفال يفقدون الحرارة من خلال رأسهم بسرعة.