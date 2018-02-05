بالصور.. أمير الرياض يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة

سعيد العجل(صدى):

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة بمكتب سموه بقصر الحكم اليوم؛ اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية بمنطقة الرياض.

وقُدم عرض من الدفاع المدني عن إيجاز للأعمال والإجراءات التي قامت بها لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بمنطقة الرياض، واستعرض الاجتماع إحصاءات للأضرار التي نتجت عن أمطار 1438هـ.

وأشار سمو أمير منطقة الرياض إلى التنسيق الفعّال بين القطاعات والجهات المعنية في لجنة الدفاع المدني، مؤكداً توافق الجهود والآراء والأسلوب التي حققت بفضل ذلك المعادلة الصحيحة ، وانعكس بشكل إيجابي على العمل الجماعي.

وفي ختام الاجتماع نوقشت التوصيات المقترحة.