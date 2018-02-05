أمير الشرقية يطالب برفع تقرير حول تفاصيل وفاة المواطنة رزان

نايف السالم(صدى):

وجه صاحب السمو الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير الشرقية ، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور صالح السلوك ، برفع تقرير عاجل يكشف سبب وفاة المواطنة رزان الهدهود التي تبلغ 17 عامًا ، بعد مفارقتها الحياة في مجمع الدمام الطبي .

وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية ، على ضرورة معرفة أسباب وفاة الفتاة وطريقة تعامل الكادر الطبي مع حالتها فور دخولها إلى المجمع حتى وفاتها ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة .

وحذر سموه من تجاهل أي حالة طبية ترد المستشفيات ، مشددًا على ضرورة تقديم العناية الطبية الشاملة في كافة المستشفيات لكل مريض .