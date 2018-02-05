الغموض يحيط بمستقبل ” أنطونيو كونتي ” مع تشيلسي

نواف السالم(صدى):

يقود المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، فريقه تشيلسي، اليوم الإثنين، أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وسط غموض يكتنف مستقبله مع حامل اللقب الذي بات يتهدده الغياب عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأصبح ” كونتي ” حديث وسائل الإعلام البريطانية التي تكهنت برحيله عن النادي بنهاية هذا الموسم بعد انتقادات علنية وجهها لإدارة النادي بسبب سياستها الخاصة بالتعاقدات خلال يناير الماضي.

ورغم حديث عن احتمال عودة كونتي 48 عاماً، لتولي تدريب منتخب إيطاليا، إلا أن أليساندرو كوستاكورتا المفوض المساعد للاتحاد قال أمس الأحد إن ” كونتي نأى بنفسه عن تولي هذه المهمة ” .

وقال كوستاكورتا: ” يريد كونتي أن يواصل مهمة التدريب على مستوى الأندية وليس المنتخبات لفترة لا تقل عن 18 شهراً مقبلة، وهي الفترة المتبقية في عقده مع تشيلسي، وبهذا يكون خارج سباق التنافس على تدريب منتخب إيطاليا ” .

ويخوض المدرب الإيطالي تجربة صعبة اليوم الإثنين أمام مضيفه واتفورد في غياب الوافد الجديد روس باركلي، الذي أصبح ثامن لاعب في الفريق تلحق به إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.