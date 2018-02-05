بالفيديو.. امرأة مسنة تلخص مأساة الآلاف من الأشخاص في ليبيا

طرابلس(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ” فيديو ” لنازحة مسنّة، تطلب العودة إلى أرضها وبيتها في مدينة تاورغاء في ليبيا التي اضطرت لمغادرتها قبل حوالي 7 سنوات، ومنعت من العودة إليها مرة أخرى.

وجهت المرأة المسنة رسالة إلى المسؤولين الليبيين تناشد فيها إخلاء سبيلها للعودة إلى مدينتها والاستقرار على أرضها.

وقالت المسنة : نحن لا نريد شيئا، فقط العودة لبلادنا، ماذا فعلنا حتى يتم ترحيلنا ومنعنا من بلادنا، أبناؤنا قتلوا وسجنوا وبعضهم فقد، ونحن ما زلنا هنا نعاني المرض والآلام، نحن لم نرتكب أي جرم والذي فعل يجب محاكمته، المهم أن نعود إلى بلادنا و تراب بلادنا، لا نريد أي شيء آخر.