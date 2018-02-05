بالفيديو.. مستشار قانوني يوضح احكام اساقط الحضانة
أوضح محام ومستشار قانوني، محمد الوهيبي، أنه في حالة اتهام الزوج لزوجته بتهمة الخيانة ويثبت صحة ذلك، يحق له أن يسقط الحضانة ولكن لا يحق له اسقاط الزيارة.
وقال الوهيبي عبر برنامج سيدتي المذاع عبر فضائية روتانا، إنه في حال عدم قدرة اثبات الزوج صحة ما يدعي من خيانة زوجته، لا تأخذ المحكمة بادعاء الزوج، وهنا لا تسقط حضانة الزوجة علي الأولاد.
#محمد_الوهيبي .. محام ومستشار قانوني : في حال اتهم أحد الزوجين الآخر بتهمة باطلة ليسقط حق الحضانة .. هذه هي العقوبات #برنامج_سيدتي
#روتانا_خليجية pic.twitter.com/HqDvEMvtrL
— برنامج سيدتي (@Sayyidaty) ٥ فبراير، ٢٠١٨
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