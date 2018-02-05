أمير مكة المكرمة يزور الطائف ضمن جولاته التفقدية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

بدأ صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة اليوم, جولاته على المحافظات الشرقية للمنطقة بزيارة محافظة الطائف التي تفقد فيها سير العمل في مشروع الطائف الجديد الذي يشرف على تنفيذه مركز التكامل التنمري بالإمارة ويتكون من المطار الدولي الجديد، ومدينة عكاظ، وواحة التقنية، والضاحية السكنية، والمدينة الصناعية، والمدينة الجامعية.

واستهل سموه الجولة بافتتاح مركز الخدمات الموحد بالطائف الجديد الذي يضم ثلاث جهات هي المحافظة ، والشرطة ، وبلدية الطائف الفرعية الجديد ، ويعمل على تقديم الخدمات اللازمة للمشروع بشكل فوري وسريع ، ومعالجة أية عوائق قد تطرأ على سير العمل في المشروع .

واستمع إلى شرح عن الأعمال الخاصة بالمطار الدولي الجديد الذي أنهت هيئة الطيران المدني تسليم موقعه للمستثمر الذي بدأ تنفيذه أواخر سبتمبر الماضي فيما تكفلت شركة المياه الوطنية بتوصيل مياه الشرب لموقع المطار.

واستعرض الأمير خالد الفيصل آخر الإنجازات في مشروع مدينة سوق عكاظ التي يجري العمل فيها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على إيصال شبكة المياه وتنفيذ محطة الصرف الصحي لموقع مدينة عكاظ الواقع ضمن مشروعات الطائف الجديد, كما يتمّ أيضا العمل على إيصال شبكة الكهرباء وتنفيذ محطة التحويل.

واطلع أيضا على مشروع المدينة الصناعية التي تم تخصيص 120 مليون ريال لأعمال البنية التحتية والمرحلة الأولى فيها، وتعتبر المدينة الصناعية بالطائف الجديد أول مدينة صناعية بالمحافظة، وتبعد عن وسط الطائف مسافة 55 كلم، وعن المطار مسافة 29 كلم تقريباً، بمساحة إجمالية تبلغ 11 مليون م2 و تتضمن المرحلة الأولى إنشاء مجموعة من الصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة ومركز للتدريب المهني، واستعمالات أخرى على مساحة تقدر بمليون م2.

كما دشن سمو أمير منطقة مكة المكرمة المرحلة الأولى من محطة الطاقة الشمسية بواحة التقنية في محافظة الطائف، التي تقع على مساحة 100 ألف متر مربع، وتصل قدرتها الإنتاجية إلى 5 ميجاوات، وذلك بحضور صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.