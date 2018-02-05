اكتشفت أن سيارته صينية وليست بورش ففسخت علاقتها به

نورة الشهري (صدى):

أقدمت فتاة على ترك صديقها بعد أن اكتشفت أن سيارته هي من نوع Zotye SR9 صينية الصنع وليست بورش ماكان لشدة التشابه بين السيارتين.

وكانت تعرفت الفتاة على صديقها في أحد المطاعم ووافقت أن يوصلها إلى بيتها بعد أن رأت سيارته البورش ماكان تقف أمام المطعم وشعرت بالسعادة، ولكنها لم تكن تعلم أن سيارته بعيدة كل البعد من أن تكون سيارة بورش.

وبعد عدة أسابيع من علاقتهما مع بعضهما البعض قررت الفتاة أن تأخذ سيارة صديقها لزيارة صديقاتها وأبهارهم بها ولكن أحد الأشخاص أخبرها أن هذه السيارة هي صينية الصنع، وبعدها ففسخت الفتاة علاقتها بصديقها .