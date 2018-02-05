أهم النصائح للحصول على وظيفة بعد الـ50

متابعات(صدى):

التقاعد في المنزل أمر شغل الكثير في وقت سابق عند وصول منتصف الخمسينات من العمر يعني الاستعداد للتقاعد والتفكير فيما يمكن أن يمارسه المرء بعد التقاعد من هوايات، لكن اليوم فإن هذه النظرة قد تغيرت لاسيما في الغرب.

ويواجه كبار السن وبشكل مباشر مشكلة في توافر فرص العمل، حتى لو أنهم فكروا في الاستمرار في الحياة العملية والوظيفة، فمن خلال إحصائيات حديثة يبدو أن الذين أعمارهم فوق الخمسين يلقون اهتماماً أقل في طلبات التوظيف ممن هم أقل سناً.

وترى كيري هانون وهي خبيرة في وظائف منتصف العمر لاسيما للنساء، والتي قضت عقدين تبحث في هذا الموضوع أن ” المطلوب هو التخطيط المبكر، كيف يمكن لنا استعادة حيوية الموظف الشاب؟ ” .

وتقول: ” إن البحث عن الوظيفة بعد الخمسين يبدو صعباً، لكن ليس مستحيلاً، حيث يمكن بدء عمل جديد وهذا ممكن ” .

في كتابها الجديد حول هذا الموضوع ” الحصول على الوظيفة التي تريد بعد الخمسين ” ، تركز على هذه القضية باستفاضة، وتنصح بأن البحث عن مهنة ثانية يجب ألا يكون نزوة، بل عملاً مخططا له، وأن تعرف كم سنة ستعمل بالضبط خاصة بعد تجاوز سن الخمسين، وأن تحب بجد ما سوف تعمل فيه.

تقدم المؤلفة 5 نصائح سريعة ومؤثرة يجب الالتزام بها لمن يرغب في خوض مقابلة لوظيفة في سن ما بعد الخمسين، وهي:

أولاً: كن بمظهر الإنسان الصحيح، اهتم بأناقتك بشكل جيد، فهذا يؤثر على الآخرين حتماً، وهو ضروري حتى قبل أي معاينة لعمل في هذه السن.

ثانياً: قم بالتحضير للأسئلة، لاسيما التي تركز على سنك، وبهذا سوف تكون لك إجابات جاهزة، مثل أنني أريد أن أتيح لنفسي العمل مع أشخاص استثنائيين في الشركة، حيث يمكن استخدام مهاراتي ومعرفتي بطريقة مجدية.

ثالثاً: التأكيد على أن لديك القدرة على العمل بشكل جيّد مع زملاء العمل في أي عمر كانوا، فأنت تتطلع إلى التعلم من العمال الأصغر سناً والعكس بالعكس.

رابعاً: لا تخفي عمرك ولا تكذب أبداً بخصوص ذلك، ولا تترك خانة العمر فارغة في الاستمارة، فهذا يجعل ملفك غير مكتمل ويُرمى به على الفور.

خامساً: قم بتسويق عمرك كعنصر لصالحك، سوف تثبت قدرتك على كيفية إنجاز المهام بطريقة أفضل ولا تحتاج إلى قدر كبير من المهارات والدعم مثل أولئك الذين لديهم خبرة أقل، كما أن لديك خبرة متراكمة وشبكة من العلاقات في كافة مناحي الحياة العامة والمهنية.