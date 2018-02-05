بالصور.. نائب أمير مكة يحل أزمة تكدس أعداد طالبات بالليث

نايف السالم(صدى):

بدأت 1400 طالبة من الكلية الجامعية بمحافظة الليث، الدراسة في المجمع التعليمي بمركز الأمير سلطان الخيري، والذي وافقت وزارة التعليم على إعارته لجامعة أم القرى.

وأطلق نائب أمير مكة المكرمة، الأمير عبدالله بن بندر، المبنى التعليمي في مجمع الأمير سلطان الخيري للبنات بالليث؛ ووجه إدارة تعليم المحافظة بالاستفادة من مبنى المجمع؛ لتخفيف الضغط على الكلية الجامعية، وأن يتّم توزيع الطالبات على مبنى الكلية والمجمّع التعليمي؛ لاستيعاب الأعداد المتزايدة لطالبات الكلية الجامعية بالليث.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الأمير عبدالله بن بندر، خلال زيارته لمحافظة الليث، وتجاوبًا مع الشكاوى بخصوص تكدّس أعداد الطالبات في مقر الكلية الجامعية بالمحافظة.