هاينكس: بواتينغ خارج صفوف بايرن ميونيخ في كأس ألمانيا

نواف السالم(صدى):

قال المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، يوب هاينكس، اليوم الإثنين، إنه سيفتقد جهود المدافع جيروم بواتينغ، في المباراة المقررة أمام فريق الدرجة الثالثة بادربورن، غداً الثلاثاء، في دور ربع النهائي، من بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم.

وأضاف هاينكس :جيروم بواتينغ يعاني من وعكة صحية ومشكلة في المعدة. وخافي مارتينيز لا يزال يعاني من مشكلات في الكاحل، ونتمنى أن يكون لائقاً للمشاركة أمام شالكه السبت المقبل.

وتابع: أما أرتورو فيدال، فسيعود للتدريبات مع الفريق اليوم، وإذا سارت الأمور بشكل جيد، سيتوجه معنا إلى بادربورن.