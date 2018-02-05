طرق لحماية سيارتك من خطر الصدأ في الشتاء

متابعات(صدى):

من المعروف أن العوامل الجوية المختلفة والمتقلبة في فصل الشتاء تعمل على تراكم الماء والأملاح على جسم السيارة وظهور الصدأ الذي يسبب تآكل جسم السيارة المعدني؛ لذلك يجب منح السيارة عناية خاصة في فصل الشتاء، والالتزام ببعض الأمور التي ستساعدك على حماية السيارة والخروج من الشتاء دون خسائر.

وفي هذا التقرير سنعرض أبرز الأمور التي يمكنك القيام بها لحماية السيارة بأسهل الطرق.

غسل السيارة:

غسل السيارة في الشتاء من الأمور الهامة، وليس ترك الأتربة والوحل للتراكم عليها كما يفعل البعض، فالأتربة والوحل محملة بمعادن مختلفة إضافة إلى الأملاح التي تعمل على تآكل الطلاء ومعادن السيارة.

لذلك غسل السيارة بالماء أو البخار لإزالة تلك الرواسب كل فترة أمر مهم خاصة في فصل الشتاء الذي تكثر به نسب الرطوبة والأملاح المتراكمة نتيجة الأمطار المتساقطة والوحل.

شميع السيارة:

يعتبر تشميع جسم السيارة من الطرق الممتازة لحماية جسم السيارة من الرطوبة والأملاح والغبار المتراكم والوحل؛ فالشمع يمنح السيارة طبقة حماية مناسبة، وذلك بعزل جسم السيارة عن جميع العوامل الجوية المتغيرة.

يمكنك القيام بتشميع السيارة بنفسك، او التوجه لأقرب مركز متخصص لتشميع السيارة عقب تنظيفها تمامًا وغسلها بالماء وتجفيفها.

تغليف السيارة:

نعم تغليف السيارة، تغليف السيارة من الوسائل المستحدثة التي تستخدمها كبرى الشركات لحماية سيارات عملائها بوضع طبقة من البلاستيك الخاص الذي تشبه وظيفته تشميع السيارة، ولكنه يمنح السيارة حماية مضاعفة؛ حيث إنه قادر على حماية السيارة حتى من الخدوش التي تسببها الرمال أو الاحتكاك البسيط بالسيارات الأخرى.

لذلك عملية تغليف السيارة تعتبر من الوسائل المهمة التي يمكنك الاعتماد عليها من أجل حماية سيارتك في فصل الشتاء من الصدأ ومن التغيرات الجوية المختلفة.

الطرق التقليدية:

يمكنك اتباع الطرق التقليدية من أجل حماية السيارة، وذلك من خلال عدم تعريض السيارة لعوامل الجو التي تضرها وحمايتها من الأمطار وإبقائها في مكان جاف.

ويمكنك تحقيق تلك المهمة التي يراها الكثير مستحيلة من خلال استخدام غطاء السيارة المضاد للماء والأمطار، فهو يمتلك قدرة عالية على منع مياه الأمطار من الوصول إلى جسم السيارة ودفعها بعيدًا عنها، ما يحمي جسم السيارة من الماء إضافة إلى حجبه للرياح القوية المحملة بالرطوبة والغبار.

كما تمكنك حماية سيارتك من خلال وضعها بالجراج، الذي سيوفر لها حماية كاملة سواء من مياه الأمطار أو من الغبار المحمل بالمعادن والأملاح.