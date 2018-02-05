” المالكي ” : ضبط متفجرات وعبوات ناسفة بحوزة خلية حوثية إرهابية في مأرب

فهمي محمد(صدى):

أعلن المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن، العقيد الطيار تركي بن صالح المالكي، عن تفاصيل علمية ضبط خلية حوثية إرهابية في مأرب والعثور على متفجرات.

وقال ” المالكي ” خلال مؤتمر صحفي يعقد في الرياض، إنه عثر يوم الخميس الماضي على كمية كبيرة من المتفجرات والعبوات الناسفة بحوزة الإرهابيين.

واستنكر متحدث التحالف، استمرار ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران بإطلاق الصورايخ الباليستية باتجاه المملكة في محاولة لاستهداف المدنيين والأطفال.

وشدد ” المالكي ” ، على أن أكثر من 428 ألف يمني استفادوا من العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن فيما تم دخول 180 ألف لتر من الديزل للاستفادة منها في تشغيل المنشآت الصحية، مؤكدًا هناك تفهمًا من المجتمع الدولي لما يقوم به التحالف من تدمير للقدرات التي تهدد الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

