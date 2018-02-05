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شركة عبداللطيف جميل تعلن 15 وظيفة شاغرة بفروعها

شركة عبداللطيف جميل تعلن 15 وظيفة شاغرة بفروعها
فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة عبداللطيف جميل المتحدة 15 وظيفة شاغرة للرجال ، تحمل مسمى موظف خدمات توصيل طرود ، وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات المتعاقدة معها في كل من الرياض ، وجدة ، والدمام .

وأشارت الشركة إلى أن الوظائف المتاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة ، وما يعادلها ، مع اشتراط وجود خبرات سابقة .

ولفتت الشركة إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني التوظيفي ، وذلك بدءًا من تاريخ 4 فبراير الجاري ، موضحة إنه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة ، عبر الدخول على الرابط التالي (هنا) .


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