وظائف شاغرة للنساء بشركة سياحة
أعلنت إحدى شركات السياحة والسفر، عن حاجاتها لموظفات نساء، في فروعها بكل من المناطق التالية: ” جدة والخبر والرياض ” ، وذلك وفقاً للتخصصات والشروط التالية:
– مديرة فرع:
– مكان العمل: الخبر.
– الوظيفة للسعوديات فقط.
– المؤهل المطلوب: شهادة البكالوريوس في التسويق.
– إتقان اللغة العربية و الانجليزية.
– تشترط في المتقدمات خبرة تتراوح ما بين 5 الى 7 سنوات في مجال السياحة والسفر.
– ان تكون المتقدمة نشيطة جدا في المبيعات.
– موظفة مبيعات تنفيذية:
– مكان العمل: الخبر والرياض.
– الوظيفة للسعوديات فقط.
– المؤهل المطلوب: شهادة البكالوريوس.
– إتقان اللغة العربية الانجليزية.
– أن تكون المتقدمة نشيطة جدا في المبيعات.
– مصممة جرافيك:
– مكان العمل: جدة.
– الوظيفة للسعوديات فقط.
– المؤهل المطلوب: شهادة البكالوريوس.
– إتقان اللغة العربية والانجليزية.
– أن تكون المتقدمة حاصلة على خبرة في العمل على جهاز الابل ماكنتوش – برنامج الفوتوشوب – برنامج الأدوبي فوتوشوب.
– تشترط في المتقدمات خبرة تتراوح من 2 إلى 3 سنوات بنفس المجال.
وذلك على أن يتم التقديم من خلال إرسال السير الذاتية عبر البريد الإلكتروني، مع ذكر المسمى الوظيفي من خلال الرابط التالي: [email protected] .
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