وظائف شاغرة للنساء بشركة سياحة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إحدى شركات السياحة والسفر، عن حاجاتها لموظفات نساء، في فروعها بكل من المناطق التالية: ” جدة والخبر والرياض ” ، وذلك وفقاً للتخصصات والشروط التالية:

– مديرة فرع:

– مكان العمل: الخبر.

– الوظيفة للسعوديات فقط.

– المؤهل المطلوب: شهادة البكالوريوس في التسويق.

– إتقان اللغة العربية و الانجليزية.

– تشترط في المتقدمات خبرة تتراوح ما بين 5 الى 7 سنوات في مجال السياحة والسفر.

– ان تكون المتقدمة نشيطة جدا في المبيعات.

– موظفة مبيعات تنفيذية:

– مكان العمل: الخبر والرياض.

– الوظيفة للسعوديات فقط.

– المؤهل المطلوب: شهادة البكالوريوس.

– إتقان اللغة العربية الانجليزية.

– أن تكون المتقدمة نشيطة جدا في المبيعات.

– مصممة جرافيك:

– مكان العمل: جدة.

– الوظيفة للسعوديات فقط.

– المؤهل المطلوب: شهادة البكالوريوس.

– إتقان اللغة العربية والانجليزية.

– أن تكون المتقدمة حاصلة على خبرة في العمل على جهاز الابل ماكنتوش – برنامج الفوتوشوب – برنامج الأدوبي فوتوشوب.

– تشترط في المتقدمات خبرة تتراوح من 2 إلى 3 سنوات بنفس المجال.

وذلك على أن يتم التقديم من خلال إرسال السير الذاتية عبر البريد الإلكتروني، مع ذكر المسمى الوظيفي من خلال الرابط التالي: [email protected] .